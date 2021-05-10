Александр Бублик впервые в карьере вошел в ТОП-40 рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла актуальная версия рейтинга одиночного разряда Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Представитель Казахстана Александр Бублик стал 40-м в рейтинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, первую позицию табеля о рангах сохранил за собой серб Новак Джокович, на второе место поднялся Даниил Медведев из России, сместивший на третью строку испанского спортсмена Рафаэля Надаля.

Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на четыре пункта и стал 40-м — это лучший показатель в его карьере. Михаил Кукушкин приблизился к первой сотне и занял 103-ю строчку, Дмитрий Попко потерял 13 позиций — теперь он 193-й.

Напомним, казахстанские теннисисты Александр Бублик, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова сыграют в основной сетке турнира в Риме. Турнир категории WTA-1000 и АТР «Мастерс» пройдёт с 10 по 16 мая в столице Италии.