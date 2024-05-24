Александр Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал грунтового турнира

19-я ракетка мира Александр Бублик пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинальном матче Бублик со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 57-ю ракетку мира россиянина Павла Котова.

За выход в финал соревнования в Лионе Бублик сразится с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Юго Гастон (Франция). Для казахстанца это будет первый в карьере полуфинал турнира ATP на грунте в одиночном разряде.