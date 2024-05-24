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    23:23, 23 Май 2024 | GMT +6

    Александр Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал грунтового турнира

    Александр Бублик
    Фото: ФТК

    19-я ракетка мира Александр Бублик пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В четвертьфинальном матче Бублик со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 57-ю ракетку мира россиянина Павла Котова.

    За выход в финал соревнования в Лионе Бублик сразится с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Юго Гастон (Франция). Для казахстанца это будет первый в карьере полуфинал турнира ATP на грунте в одиночном разряде.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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