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    07:31, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает успешное выступление на «Ролан Гаррос» — 2025. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Александр Бублик обыграл действующего чемпиона «Мастерса» в Мадриде
    Фото: ФТК

    В матче третьего круга лидер мужской сборной Казахстана уверенно обыграл португальца Энрике Рошу (200-я ракетка мира по версии ATP) со счётом 7:5, 6:1, 6:2. За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Бублик сыграет с пятой ракеткой мира — британцем Джейком Дрейпером.

    Напомним, ранее лучшим результатом Александра в одиночном разряде на кортах Парижа был выход во второй круг. В 2021 году он вместе с Андреем Голубевым также дошёл до финала в парном разряде French Open.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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