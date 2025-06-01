Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции

В матче третьего круга лидер мужской сборной Казахстана уверенно обыграл португальца Энрике Рошу (200-я ракетка мира по версии ATP) со счётом 7:5, 6:1, 6:2. За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Бублик сыграет с пятой ракеткой мира — британцем Джейком Дрейпером.

Напомним, ранее лучшим результатом Александра в одиночном разряде на кортах Парижа был выход во второй круг. В 2021 году он вместе с Андреем Голубевым также дошёл до финала в парном разряде French Open.