Александр Бублик вошел в топ-45 рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первую строчку поднялся победитель US Open испанец Карлос Алькарас. Второе место занял его соперник по финалу Каспер Рууд из Нидерландов, третий — еще один представитель Испании Рафаэль Надаль.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик переместился с 47-й позицию на 44-ю.

В парном разряде лидируют британец Джо Сэлисбери, американец Раджив Рам и другой спортсмен из США Нил Скупски.

Казахстанец Андрей Голубев опустился с 46-й на 50-ю позицию. Александр Недовесов остался на 58-й строке.

Фото:ktf.kz







