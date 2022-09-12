РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:17, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Александр Бублик вошел в топ-45 рейтинга ATP

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтинга спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На первую строчку поднялся победитель US Open испанец Карлос Алькарас. Второе место занял его соперник по финалу Каспер Рууд из Нидерландов, третий — еще один представитель Испании Рафаэль Надаль.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик переместился с 47-й позицию на 44-ю.
    В парном разряде лидируют британец Джо Сэлисбери, американец Раджив Рам и другой спортсмен из США Нил Скупски.
    Казахстанец Андрей Голубев опустился с 46-й на 50-ю позицию. Александр Недовесов остался на 58-й строке.


    Фото:ktf.kz



    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!