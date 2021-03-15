НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский тенннисист Александр Бублик вошел в ТОП-10 чемпионской гонки ATP, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщили в Федерации, 43-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик вошёл в ТОП-10 чемпионской гонки ATP.

В обновленном рейтинге Бублик сумел подняться на одну позицию и расположился на 9-й строчке в таблице лидеров сезона. Это произошло благодаря выходам в финалы турниров серии АТР 250 в Анталье и в Сингапуре.

Чемпионская гонка ATP (положение на 15 марта):

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1950

3 (3). Андрей Рублёв (Россия) - 1260

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1060

5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 765

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495

7 (+2). Мартон Фучович (Венгрия) - 465

8 (-1). Диего Шварцман (Аргентина) — 460

9 (+1). Александр Бублик (Казахстан) — 430

10 (-2). Александр Зверев (Германия) — 425