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    13:29, 15 Март 2021 | GMT +6

    Александр Бублик вошел в ТОП-10 чемпионской гонки ATP

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский тенннисист Александр Бублик вошел в ТОП-10 чемпионской гонки ATP, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Как сообщили в Федерации, 43-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик вошёл в ТОП-10 чемпионской гонки ATP.

    В обновленном рейтинге Бублик сумел подняться на одну позицию и расположился на 9-й строчке в таблице лидеров сезона. Это произошло благодаря выходам в финалы турниров серии АТР 250 в Анталье и в Сингапуре.

    Чемпионская гонка ATP (положение на 15 марта):

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140

    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1950

    3 (3). Андрей Рублёв (Россия) - 1260

    4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1060

    5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 765

    6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495

    7 (+2). Мартон Фучович (Венгрия) - 465

    8 (-1). Диего Шварцман (Аргентина) — 460

    9 (+1). Александр Бублик (Казахстан) — 430

    10 (-2). Александр Зверев (Германия) — 425


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