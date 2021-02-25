Александр Бублик ворвался в четвертьфинал турнира ATP в Сингапуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал финала турнира ATP в Сингапуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В матче 1/8 финала казахстанец уверенно в двух сетах (6:2, 6:2) одержал верх над турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком. За 54 минуты игрового времени Бублик совершил 10 подач на вылет против одной у соперника, а также совершил две двойные ошибки, Челикбилек сделал одну.

Отметим, что в четвертьфинале казахстанский теннисист сыграет с японцем Есихито Нисиокой из Японии, который находится на 61 месте в мировом рейтинге. Четвертьфинальный матч состоится 26 февраля.