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    22:14, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Александр Бублик ворвался в четвертьфинал турнира ATP в Сингапуре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал финала турнира ATP в Сингапуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В матче 1/8 финала казахстанец уверенно в двух сетах (6:2, 6:2) одержал верх над турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком. За 54 минуты игрового времени Бублик совершил 10 подач на вылет против одной у соперника, а также совершил две двойные ошибки, Челикбилек сделал одну.

    Отметим, что в четвертьфинале казахстанский теннисист сыграет с японцем Есихито Нисиокой из Японии, который находится на 61 месте в мировом рейтинге. Четвертьфинальный матч состоится 26 февраля.


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