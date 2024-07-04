Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Бублик в отличном стиле провел поединок против представителя Франции Артур Казо. Для теннисистов это была первая встреча в истории и завершилась она в пользу казахстанца, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Александр Бублик не позволил французу овладеть психологическим преимуществом и сам использовал этот компонент против соперника. Даже когда игра дошла до тай-брейка, Бублик контролировал ход поединка и уверенно забрал сет.

Итоговая победа лучшего теннисиста Казахстана со счетом - 6:4 7:6 6:4.