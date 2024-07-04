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    00:29, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Александр Бублик вышел в третий круг Уимблдона

    Александр Бублик
    Фото: ФТК

    Казахстанский теннисист Александр Бублик в отличном стиле провел поединок против представителя Франции Артур Казо. Для теннисистов это была первая встреча в истории и завершилась она в пользу казахстанца, передаёт корреспондент агентства Kazinform. 

    Александр Бублик не позволил французу овладеть психологическим преимуществом и сам использовал этот компонент против соперника. Даже когда игра дошла до тай-брейка, Бублик контролировал ход поединка и уверенно забрал сет.

    Итоговая победа лучшего теннисиста Казахстана со счетом - 6:4 7:6 6:4.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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