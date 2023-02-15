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Александр Бублик в паре со своим обидчиком вышел во второй круг турнира в Роттердаме

15 Февраля 2023, 01:05
Александр Бублик в паре со своим обидчиком вышел во второй круг турнира в Роттердаме

РОТТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик сыграл первый матч на турнире парного разряда, который проходит в нидерландском Роттердаме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик в паре со швейцарским теннисистом Станисласом Вавринкой сыграл с хорватским дуэтом Никола Мектич — Мате Павич. Казахстанец и швейцарец одержали победу в трех сетах с общим счетом 3:6, 7:6, 10:7. Встреча продлилась один час и 21 минуту.

Во время игры пара Бублика и Вавринки исполнила шесть подач навылет и совершила две двойные ошибки. Кроме того, Бублик с напарником выиграли шесть очков и два гейма подряд.

Матч проходил в рамках 1/8 финала турнира.

Напомним, вчера Бублик проиграл Вавринке в одиночном разряде турнира.

Фото: Sports.kz.


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