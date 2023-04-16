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Александр Бублик узнал первого соперника на турнире в Барселоне

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 10:17
Александр Бублик узнал первого соперника на турнире в Барселоне Фото: EFE

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен первый соперник казахстанского теннисиста Александра Бублика (53-е место в рейтинге ATP) на турнире в Барселоне (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Бублик сыграет с финном Эмилем Руусувуори (38-е место).

В этом году призовой фонд турнира в Барселоне составляет 2 872 435 евро. Победитель соревнований заработает 477 795 евро и получит 300 рейтинговых очков.

Александр Бублик занимает наивысшее место среди казахстанских теннисистов в рейтинге ATP в одиночном разряде.


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