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Александр Бублик уступил второй ракетке мира на Олимпиаде-2020

24 Июля 2021 11:24
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Александр Бублик уступил второй ракетке мира на Олимпиаде-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Казахстанский теннисист Александр Бублик провел свой первый матч в рамках одиночного турнира Олимпиады-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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40-я ракетка мира Бублик на старте состязания встретился со вторым номером мирового рейтинга, россиянином Даниилом Медведевым. Первый сет остался за Медведевым — 6:4, исход второго решился на тай-брейке — 7:6 в пользу Даниила.

В следующем круге Медведев выйдет на корт против победителя пары Сумит Нагал (Индия) — Денис Истомин (Узбекистан).

Напомним, что ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина преодолела барьер первого раунда, победив Саманту Стосур из Австралии — 6:4, 6:2.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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