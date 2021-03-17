Александр Бублик уступил во втором раунде турнира в Дубае

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик во втором раунде соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships уступил в трёх партиях итальянцу Яннику Синнеру, занимающему 32-е место мирового рейтинге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Первый сет остался за Бубликом 6:2. Во второй партии соперники уверенно брали свои геймы. Дело дошло до тай-брейка, где итальянец за счет мини-брейков сразу повёл в счёте и завершил сет в свою пользу - 7:6. Судьбу решающей партии решил реализованный брейк Синнера в девятом гейме - 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 5 минут. Александр три раза брал подачу соперника, сделал 14 эйсов и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.



