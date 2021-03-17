РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:16, 17 Март 2021 | GMT +6

    Александр Бублик уступил во втором раунде турнира в Дубае

    None
    None
    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик во втором раунде соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships уступил в трёх партиях итальянцу Яннику Синнеру, занимающему 32-е место мирового рейтинге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Первый сет остался за Бубликом 6:2. Во второй партии соперники уверенно брали свои геймы. Дело дошло до тай-брейка, где итальянец за счет мини-брейков сразу повёл в счёте и завершил сет в свою пользу - 7:6. Судьбу решающей партии решил реализованный брейк Синнера в девятом гейме - 6:4.

    Матч продолжался 2 часа и 5 минут. Александр три раза брал подачу соперника, сделал 14 эйсов и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!