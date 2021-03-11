НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил во втором круге турнира в Дохе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана (ФТК).

В Федерации сообщили, что 44-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик, во втором раунде соревнований Qatar ExxonMobil Open уступил испанцу Роберто Баутисте-Агут, занимающему 13-е место мирового рейтинга, - 4:6, 3:6.

За 1 час и 11 минут матча 23-летний Бублик, совершил 11 эйсов и шесть двойных ошибок. В личных встречах игроков установилось равенство - 1:1.

Ранее сообщалось, что казахстанец Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал турнира серии АТР «Челленджер» GRAND PALACE CHAMPIONSHIP by Formula TX в Санкт-Петербурге.

Попко в матче второго круга обыграл своего соотечественника Дениса Евсеева — 6:4, 2:6, 6:4. За 2 часа и 8 минут. Дмитрий пять раз подал на вылет, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил четыре двойные ошибки.



