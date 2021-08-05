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Александр Бублик уступил во втором круге теннисного турнира в США
5 Августа 2021 15:11
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ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - На арене теннисного центра им. Уильяма Фитцджеральда - Грандстэнд состоялся матч второго круга теннисного турнира между 24-летним Александром и 31-летним Кеем. Об этом передает МИА «Казинформ» ссылкой на пресс-службу ФТК.
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Встреча завершилась победой представителя Японии – 6:2, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час и 35 минут. Бублику удалось 14 раз подать навылет, в то время как его оппоненту – лишь трижды. Значительно превзошел своего соперника Бублик по количеству двойных ошибок – 13 против 3. По реализованным брейк-пойнтам примерное равенство – 25% (2 из 8) у Александра и 26% (5 из 19) у Нисикори.
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