Александр Бублик уступил во втором круге Astana Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по теннису Александр Бублик не смог преодолеть барьер второго раунда на турнире Astana Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, занимающий 43-е место в мировом рейтинге, проиграл десятой ракетке мира Хуберту Хуркачу из Польши во втором круге турнира ATP 500 в Астане.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Хуркача.

«Саша всегда был и является сложным оппонентом. Он играл дома, публика болела за него. Во время игры у него были интересные розыгрыши. Сложно читать его игру. В целом я очень доволен своим выступлением. Рад, что в критические моменты я хорошо играл», - сказал после игры Хуркач.

В четвертьфинале турнира поляку предстоит сыграть против грека Стефаноса Циципаса, занимающего шестую строчку в рейтинге ATP.





Фото: sports.kz











