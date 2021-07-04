Александр Бублик уступил в третьем круге «Уимблдона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Александр Бублик, занимающий 38-е место в списке ATP, в третьем круге «Уимблдона» проиграл поляку Хуберту Гуркачу, который сейчас 18-я ракетка мира, со счётом 3:6, 4:6, 2:6. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, за 1 час и 24 минуты матча Александр сделал 10 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Тогда как Хуберт семь раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, не допустив двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал равным - 1:1.

Кроме того, ФТК сообщила в Instagram, что Александр и российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялись с матча первого круга Уимблдона в миксте.