Александр Бублик уступил в третьем круге турнира в Торонто

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - Торонто в эти дни принимает международный теннисный турнир серии «Мастерс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в третьем круге турнира. Соперником казахстанца был российский теннисист Даниил Медведев. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Поединок продлился два часа. Бублик 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех.