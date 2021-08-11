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Александр Бублик уступил в третьем круге турнира в Торонто

11 Августа 2021 11:37
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Александр Бублик уступил в третьем круге турнира в Торонто

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - Торонто в эти дни принимает международный теннисный турнир серии «Мастерс». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в третьем круге турнира. Соперником казахстанца был российский теннисист Даниил Медведев. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Поединок продлился два часа. Бублик 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырех.


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