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    11:18, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Александр Бублик уступил в полуфинале турнира в Ньюпорте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец в полуфинале соревнований Hall of Fame Open уступил южноафриканцу Кевину Андерсону 6:4, 6:7(3), 5:7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    За 2 часа 43 минуты матча Александр сделал 15 эйсов и три брейка, девять раз ошибившись при подаче. Тогда как Кевин 20 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.



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