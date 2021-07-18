Александр Бублик уступил в полуфинале турнира в Ньюпорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец в полуфинале соревнований Hall of Fame Open уступил южноафриканцу Кевину Андерсону 6:4, 6:7(3), 5:7, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

За 2 часа 43 минуты матча Александр сделал 15 эйсов и три брейка, девять раз ошибившись при подаче. Тогда как Кевин 20 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.



