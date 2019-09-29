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Александр Бублик уступил в финале турнира ATP в Китае
29 Сентября 2019 18:46
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ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в главном матче турнира ATP в Китае, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В финале он встретился с испанцем Пабло Карреньо Бустом. Игра продлилась 3 сета. По их итогам испанец одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).
Добавим, что в полуфинале Бублик обыграл Ллойда Харриса из ЮАР.
Ключевые слова: Спорт,
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