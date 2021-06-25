Александр Бублик уступил в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по теннису Александр Бублик уступил в четвертьфинале турнира в Истборне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

За выход в полуфинал он бился с итальянцем Лоренцо Сонего. Судьба победителя решилась в двух сетах.

Сонего одержал победу со счетом 1:6, 5:7.

Ранее Александр Бублик одержал победу на турнире в Истборне в матче второго круга над белорусом Егором Герасимовым.

Международный турнир в Истборне — профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июне в Истборне (Великобритания) на открытых травяных кортах комплекса Devonshire Park Lawn Tennis Club. Мужской турнир с 2017 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 745 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.