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    23:24, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Александр Бублик уступил в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по теннису Александр Бублик уступил в четвертьфинале турнира в Истборне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    За выход в полуфинал он бился с итальянцем Лоренцо Сонего. Судьба победителя решилась в двух сетах.

    Сонего одержал победу со счетом 1:6, 5:7.

    Ранее Александр Бублик одержал победу на турнире в Истборне в матче второго круга над белорусом Егором Герасимовым.

    Международный турнир в Истборне — профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июне в Истборне (Великобритания) на открытых травяных кортах комплекса Devonshire Park Lawn Tennis Club. Мужской турнир с 2017 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 745 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

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