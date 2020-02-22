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Александр Бублик уступил шестой ракетке мира в полуфинале турнира в Марселе

22 Февраля 2020 23:42
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Александр Бублик уступил шестой ракетке мира в полуфинале турнира в Марселе

МАРСЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Греческий теннисист Стефанос Циципас победил Алекандра Бублика из Казахстана в полуфинале турнира в Марселе — 7/5, 6/3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанский теннисист победил 15-ю ракетку мира и вышел в полуфинал турнира ATP Елена Рыбакина обыграла третью ракетку мира на теннисном турнире серии WTA в ОАЭ Александр Бублик обыграл француза из топ-20 и вышел в четвертьфинал турнира ATP

За 1 час 8 минут матча шестая ракетка мира, 21-летний Стефанос, сделал три брейка и шесть эйсов. 22-летний Бублик, занимающий 55-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу оппонента и выполнил восемь эйсов. Ранее между собой игроки не встречались.

Казахстанский теннисист Александр Бублик сумел выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе (Франция) после того, как в 1/4 финала он обыграл в трех сетах канадца Дениса Шаповалова (15-й) — 7:5, 4:6, 6:3.
Действующим победителем турнира является Стефанос Циципас, который в финале-2019 обыграл казахстанца Михаила Кукушкина (69-й).




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Ключевые слова: Спорт,
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