Александр Бублик уступил шестой ракетке мира в полуфинале турнира в Марселе

МАРСЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Греческий теннисист Стефанос Циципас победил Алекандра Бублика из Казахстана в полуфинале турнира в Марселе — 7/5, 6/3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За 1 час 8 минут матча шестая ракетка мира, 21-летний Стефанос, сделал три брейка и шесть эйсов. 22-летний Бублик, занимающий 55-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу оппонента и выполнил восемь эйсов. Ранее между собой игроки не встречались.

Казахстанский теннисист Александр Бублик сумел выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе (Франция) после того, как в 1/4 финала он обыграл в трех сетах канадца Дениса Шаповалова (15-й) — 7:5, 4:6, 6:3.Действующим победителем турнира является Стефанос Циципас, который в финале-2019 обыграл казахстанца Михаила Кукушкина (69-й).





