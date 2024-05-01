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    03:00, 01 Май 2024 | GMT +6

    Александр Бублик уступил четвертой ракетке мира на турнире в Мадриде

    Александр Бублик
    Фото: ФТК

    Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил четвертой ракетке мира Даниилу Медведеву в матче четвертого круга грунтового «Мастерса» в Мадриде. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Зрелищный матч завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:4. 

    А. Бублик не сумел повторить свой лучший результат на турнире в Мадриде. В 2021 году на этих соревнованиях казахстанец дошел до четвертьфинала.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Испания Бублик Александр Россия Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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