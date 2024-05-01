03:00, 01 Май 2024 | GMT +6
Александр Бублик уступил четвертой ракетке мира на турнире в Мадриде
Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил четвертой ракетке мира Даниилу Медведеву в матче четвертого круга грунтового «Мастерса» в Мадриде. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Зрелищный матч завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
А. Бублик не сумел повторить свой лучший результат на турнире в Мадриде. В 2021 году на этих соревнованиях казахстанец дошел до четвертьфинала.