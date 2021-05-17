Александр Бублик установил новый личный рекорд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик улучшил свою позицию в рейтинге АТР по сравнению с предыдущей неделей. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, лидер мужской сборной страны поднялся ещё на две строчки и занимает теперь 38-е место, что является наивысшей позицией в мировой табели о рангах в его карьере.

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38 (+2). Александр Бублик (Казахстан) – 1613

100 (+3). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 772

193 (0). Дмитрий Попко (Казахстан) – 362

378 (0). Александр Недовесов (Казахстан) – 117

392 (-4). Денис Евсеев (Казахстан) – 110

442 (0). Тимофей Скатов (Казахстан) – 92

817 (+1). Григорий Ломакин (Казахстан) – 22

838 (+3). Андрей Голубев (Казахстан) – 20

874 (+3). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 18

Михаил Кукушкин вернулся в топ-100, шагнув на три ступеньки вверх. Дмитрий Попко, Александр Недовесов и Тимофей Скатов остались на прежних местах.1 (0). Новак Джокович (Сербия) – 110632 (0). Даниил Медведев (Россия) – 97933 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 96304 (0). Доминик Тим (Австрия) – 84455 (0). Стефанос Циципас (Греция) – 74306 (0). Александр Зверев (Германия) – 711557 (0).Андрей Рублев (Россия) – 60908 (0). Роджер Федерер (Швейцария) – 56059 (0). Маттео Береттини (Италия) – 395810 (0). Диего Шварцман (Аргентина) – 3465