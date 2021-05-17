12:12, 17 Май 2021 | GMT +6
Александр Бублик установил новый личный рекорд
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик улучшил свою позицию в рейтинге АТР по сравнению с предыдущей неделей. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Федерации тенниса Казахстана, лидер мужской сборной страны поднялся ещё на две строчки и занимает теперь 38-е место, что является наивысшей позицией в мировой табели о рангах в его карьере.Михаил Кукушкин вернулся в топ-100, шагнув на три ступеньки вверх. Дмитрий Попко, Александр Недовесов и Тимофей Скатов остались на прежних местах.
Рейтинг ATP. Положение на 17 мая
1 (0). Новак Джокович (Сербия) – 11063
2 (0). Даниил Медведев (Россия) – 9793
3 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 9630
4 (0). Доминик Тим (Австрия) – 8445
5 (0). Стефанос Циципас (Греция) – 7430
6 (0). Александр Зверев (Германия) – 71155
7 (0).Андрей Рублев (Россия) – 6090
8 (0). Роджер Федерер (Швейцария) – 5605
9 (0). Маттео Береттини (Италия) – 3958
10 (0). Диего Шварцман (Аргентина) – 3465
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38 (+2). Александр Бублик (Казахстан) – 1613
100 (+3). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 772
193 (0). Дмитрий Попко (Казахстан) – 362
378 (0). Александр Недовесов (Казахстан) – 117
392 (-4). Денис Евсеев (Казахстан) – 110
442 (0). Тимофей Скатов (Казахстан) – 92
817 (+1). Григорий Ломакин (Казахстан) – 22
838 (+3). Андрей Голубев (Казахстан) – 20
874 (+3). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 18
38 (+2). Александр Бублик (Казахстан) – 1613
100 (+3). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 772
193 (0). Дмитрий Попко (Казахстан) – 362
378 (0). Александр Недовесов (Казахстан) – 117
392 (-4). Денис Евсеев (Казахстан) – 110
442 (0). Тимофей Скатов (Казахстан) – 92
817 (+1). Григорий Ломакин (Казахстан) – 22
838 (+3). Андрей Голубев (Казахстан) – 20
874 (+3). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 18