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    23:23, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Александр Бублик установил личный рекорд

    Александр Бублик
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся в live-рейтинге ATP после победы над американцем Беном Шелтоном (15-е место) на турнире в Мадриде (Испания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Бублик победил Шелтона в трех сетах — 3:6, 7:6, 6:4 — и теперь занимает в live-рейтинге 17-е место — это его лучший результат в карьере. Перед этим матчем казахстанец шел на 18-м месте.

    Таким образом, Александр Бублик вышел в 1/8 финала, где встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым (4-е место).

    А. Бублик стартовал на «Мастерсе» в Мадриде с еще одного камбэка: он победил в трех сетах испанца Роберто Карбальеса Баэну (68-е место) — 1:6, 6:2, 6:2.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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