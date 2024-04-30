Александр Бублик установил личный рекорд

Казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся в live-рейтинге ATP после победы над американцем Беном Шелтоном (15-е место) на турнире в Мадриде (Испания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Бублик победил Шелтона в трех сетах — 3:6, 7:6, 6:4 — и теперь занимает в live-рейтинге 17-е место — это его лучший результат в карьере. Перед этим матчем казахстанец шел на 18-м месте.

Таким образом, Александр Бублик вышел в 1/8 финала, где встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым (4-е место).

А. Бублик стартовал на «Мастерсе» в Мадриде с еще одного камбэка: он победил в трех сетах испанца Роберто Карбальеса Баэну (68-е место) — 1:6, 6:2, 6:2.