РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:33, 08 Март 2021 | GMT +6

    Александр Бублик успешно стартовал в Дохе

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 44-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик на старте турнира Qatar Exxonmobil Open одолел индийца Рамкумара Раманатхана, занимающего 201-е место мирового рейтинга - 6:4, 6:2, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, за 1 час 13 минут матча Александр сделал семь эйсов и реализовал три брейк-пойнта, ошибившись при подаче два раза. Тогда как Рамкумар четырежды подал на вылет и допустил шесть двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

    Во втором круге турнира в Дохе Бублик сыграет или с американцем Рейлли Опелкой, или с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!