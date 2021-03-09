Александр Бублик успешно стартовал в Дохе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 44-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик на старте турнира Qatar Exxonmobil Open одолел индийца Рамкумара Раманатхана, занимающего 201-е место мирового рейтинга - 6:4, 6:2, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, за 1 час 13 минут матча Александр сделал семь эйсов и реализовал три брейк-пойнта, ошибившись при подаче два раза. Тогда как Рамкумар четырежды подал на вылет и допустил шесть двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге турнира в Дохе Бублик сыграет или с американцем Рейлли Опелкой, или с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.