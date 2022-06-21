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    23:51, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Александр Бублик успешно стартовал на турнире в Великобритании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 39-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик одолел американца Фрэнсиса Тиафо, который занимает 28-ю позицию рейтинга ATP, в матче первого круга турнира в Великобритании – 5:7, 7:6 (7:4), 6:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За 1 час и 52 минуты встречи Александр отметился 17-ю эйсами, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейков из 12-и. В очном противостоянии счет стал равным – 1:1.

    Следующим оппонентом Бублика на турнире будет чемпион Astana Open 2020 австралиец Джон Миллман.

    На турнире АТР 250 в испанской Мальорке Андрей Голубев в дуэте с аргентинцем Максимом Гансалесом уступил Аслану Карацеву (Россия)/Йоран Флигену (Бельгия) – 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).


    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
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