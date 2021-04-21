РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:11, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Александр Бублик удачно стартовал на турнире ATP в Барселоне

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Бублик удачно стартовал на турнире ATP в Барселоне, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, в стартовой игре Бублик встречался с испанским теннисистом-тёзкой Алехандро Фокина.
    Наш Александр уступил первую партию со счетом 2:6, но в оставшихся двух сетах собрался, проявил волю к победе и выиграл - 7:5, 6:2.
    За 1 час и 31 минуту Бублик выполнил 16 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал три из четырех брейк-пойнтов.
    В следующем круге первая ракетка Казахстана сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии, с которым он в последний раз встречался в начале 2021 года в финале турнира серии АТР в Анталье, где из-за травмы не смог доиграть решающую встречу.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!