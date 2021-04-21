НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Бублик удачно стартовал на турнире ATP в Барселоне, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, в стартовой игре Бублик встречался с испанским теннисистом-тёзкой Алехандро Фокина.

Наш Александр уступил первую партию со счетом 2:6, но в оставшихся двух сетах собрался, проявил волю к победе и выиграл - 7:5, 6:2.

За 1 час и 31 минуту Бублик выполнил 16 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал три из четырех брейк-пойнтов.

В следующем круге первая ракетка Казахстана сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии, с которым он в последний раз встречался в начале 2021 года в финале турнира серии АТР в Анталье, где из-за травмы не смог доиграть решающую встречу.