Александр Бублик стартует на Уимблдоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский теннисист Александр Бублик (26-е место в рейтинге ATP) сыграет с американцем Маккензи Макдональдом (64-е место) в первом круге Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Бублик — Макдональд начнется в 19:30 по астанинскому времени.

Перед Уимблдоном Александр Бублик выиграл первый турнир серии ATP 500 в карьере — он завоевал титул в Галле (Германия). Бублик является лучшим теннисистом Казахстана в рейтинге ATP. Что касается Маккензи Макдональда, то он перед Уимблдоном дошел до полуфинала турнира в Истборне (Великобритания) — это его лучший результат в сезоне.