Александр Бублик стартовал с победы в парном разряде на турнире в Канаде

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - На международном теннисном турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада) стартовали соревнования в парном разряде. В турнире принимает участие и казахстанский теннисист Александр Бублик. МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Выступая в паре со спортсменом из Чили Кристианом Гариным, Бублик смог выйти в 1/8 финала турнира.

В стартовом матче Бублик и Гарин обыграли дуэт Филипп Полашек (Словакия) / Джон Пирс (Великобритания) со счетом 4:6, 7:5, 11:13.

Бублик и Гарин 9 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 5.