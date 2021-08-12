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Александр Бублик стартовал с победы в парном разряде на турнире в Канаде
12 Августа 2021 11:53
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ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - На международном теннисном турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада) стартовали соревнования в парном разряде. В турнире принимает участие и казахстанский теннисист Александр Бублик. МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Выступая в паре со спортсменом из Чили Кристианом Гариным, Бублик смог выйти в 1/8 финала турнира.
В стартовом матче Бублик и Гарин обыграли дуэт Филипп Полашек (Словакия) / Джон Пирс (Великобритания) со счетом 4:6, 7:5, 11:13.
Бублик и Гарин 9 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 5.
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