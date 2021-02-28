РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:48, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Александр Бублик стал вторым финалистом турнира в Сингапуре

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в финал турнира в Сингапуре. В полуфинале он обыграл представителя Молдавии Раду Албота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и закончилась со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

    46-я ракетка мира Бублик выполнил 12 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из четырёх. 76-я ракетка мира Албот 2 раза подал навылет, ни разу не допускал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из пяти.
    Соперником Бублика по финалу станет австралийский теннисист Алексей Попырин, который в полуфинале со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) обыграл хорвата Марина Чилича.
    Финал турнира в Сингапуре пройдёт 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет более $ 360 тыс.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!