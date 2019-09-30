Александр Бублик стал первой ракеткой Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист Александр Бублик стал новой первой ракеткой Казахстана, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

Согласно последним обновлениям в рейтинге ATP, Бублик после выхода в финал турнира в Китае поднялся на 57 место. Это позволило ему «отобрать» звание первой ракетки страны у Михаила Кукушкина, который в данное время занимает 60-е место.