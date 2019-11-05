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Александр Бублик сохранил за собой звание первой ракетки Казахстана

5 Ноября 2019 04:27
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Александр Бублик сохранил за собой звание первой ракетки Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг лучших игроков мира, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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По итогам обновления позиции казахстанца Александра Бублика сохранились - он по-прежнему занимает 48-ое место. При этом теннисист сохранил за собой звание первой ракетки Казахстана. Предыдущий же казахстанский лидер - Михаил Кукушкин - занимает 67-е место. Первую же строчку занял испанец Рафаэль Надаль, сместивший серба Новака Джоковича. Третье место осталось за Роджером Федерером (Швейцария).

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Ключевые слова: Спорт,
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