Александр Бублик сохранил за собой звание первой ракетки Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг лучших игроков мира, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

По итогам обновления позиции казахстанца Александра Бублика сохранились - он по-прежнему занимает 48-ое место. При этом теннисист сохранил за собой звание первой ракетки Казахстана. Предыдущий же казахстанский лидер - Михаил Кукушкин - занимает 67-е место. Первую же строчку занял испанец Рафаэль Надаль, сместивший серба Новака Джоковича. Третье место осталось за Роджером Федерером (Швейцария).