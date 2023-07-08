Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Бублик снялся с парного разряда Открытого чемпионата Великобритании-2023 (Уимблдон), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик должен был сыграть в паре с австралийским теннисистом Люком Сэвиллом против хорватско-американского дуэта Иван Додиг — Остин Крайчек, но казахстанец и австралиец снялись с парного турнира.

В одиночном разряде казахстанский спортсмен пробился в четвертый круг турнира Большого шлема, обыграв немецкого теннисиста Максимилиана Мартерера (170-я ракетка мира) в трех сетах. На стадии 1/8 финала Александр сыграет с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублевым.