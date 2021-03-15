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    22:44, 14 Март 2021 | GMT +6

    Александр Бублик с победы стартовал на теннисном турнире в Дубае

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    ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - 44-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик на старте соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships одолел японца Йосихито Нисиоку, занимающего 59-е место мирового рейтинга, со счетом 6:4, 7:6 (7:4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

    За 1 час и 22 минуты матча Александр сделал 17 эйсов, допустил две двойные ошибки при подаче и реализовал два брейк-пойнта из трех. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:1 в пользу казахстанца. Во втором круге турнира в Дубае Александр сыграет с итальянцем Янником Синнером.

    Еще один представитель Казахстана Михаил Кукушкин накануне одолел итальянца Лоренцо Джустино со счетом 6:2, 6:2 в финале квалификации там же на турнире в Дубае. Таким образом, Кукушкин в первом круге соревнования будет играть против немца Ян-Леннарда Штруффа.


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