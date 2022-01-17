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Александр Бублик с победы стартовал на Australian open
17 Января 2022 15:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на Australian open обыграл американца Эрнесто Эскобедо, занимающего 141-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:3 . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
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За 2 часа и 32 минуты матча Александр выполнил 30 эйсов, 11 раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов. Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Бублик сразится с французом Гаэлем Монфисом.
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