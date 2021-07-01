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    01:56, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Александр Бублик прошел во второй раунд «Уимблдона»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Бублик с победы начал свое выступление на «Уимблдоне», пробившись во второй раунд турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге Бублик сумел обыграть своего соотечественника Михаила Кукушкина в казахстанском дерби со счетом 6:4, 6:2, 6:1, после чего он вышел во второй раунд. За матч Александр сумел совершить 16 подач на вылет и совершил пять двойных ошибок.

    Стоит отметить, что следующим соперником первой ракетки Казахстана будет болгарин Григор Димитров, который в первом круге выбил из турнира испанца Фернандо Вердаско, победив его по сумме четырех сетов — 3:6, 6:3, 6:4, 6:4.


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