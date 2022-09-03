Александр Бублик  проиграл второй матч за два дня на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл матч второго круга парного разряда на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист в 1/16 финала в паре с датским спортсменом Хольгером Руне встретился с французским дуэтом Кентен Гали — Адриан Маннарино и потерпел поражение в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:7 на тай-брейке. Встреча продлилась два часа и 14 минут.

Во время игры пара Александра исполнила восемь подач навылет и совершила 14 двойных ошибок. Кроме того, Бублик и Руне выиграли семь очков и три гейма подряд.

Первого сентября казахстанец также завершил выступления в одиночном разряде, уступив испанцу Пабло Карреньо-Буста.



Фото: sports.kz