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    01:25, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Александр Бублик  проиграл второй матч за два дня на US Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл матч второго круга парного разряда на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский теннисист в 1/16 финала в паре с датским спортсменом Хольгером Руне встретился с французским дуэтом Кентен Гали — Адриан Маннарино и потерпел поражение в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:7 на тай-брейке. Встреча продлилась два часа и 14 минут.

    Во время игры пара Александра исполнила восемь подач навылет и совершила 14 двойных ошибок. Кроме того, Бублик и Руне выиграли семь очков и три гейма подряд.

    Первого сентября казахстанец также завершил выступления в одиночном разряде, уступив испанцу Пабло Карреньо-Буста.


    Фото: sports.kz

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