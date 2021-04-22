Александр Бублик проиграл  во втором раунде соревнований в Барселоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Бублик во втором раунде соревнований Barcelona Open Banc Sabadell проиграл австралийцу, передает корреспондент МИА «Каинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

Как сообщили в ФТК, 42-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик, во втором раунде соревнований Barcelona Open Banc Sabadell не смог одолеть австралийца Алекса Де Минаура, занимающего 25-е место мирового рейтинга, - 6/7(3), 2/6.

За 1 час 25 минут матча Александр сделал шесть эйсов и два брейка, ошибившись при подаче семь раз. В первой партии Бублик вёл с брейком, однако удержать преимущество не смог. Тогда как Алекс один раз подал на вылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку.

Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу австралийца.