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    20:04, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Александр Бублик проиграл  во втором раунде соревнований в Барселоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Бублик во втором раунде соревнований Barcelona Open Banc Sabadell проиграл австралийцу, передает корреспондент МИА «Каинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана

    Как сообщили в ФТК, 42-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик, во втором раунде соревнований Barcelona Open Banc Sabadell не смог одолеть австралийца Алекса Де Минаура, занимающего 25-е место мирового рейтинга, - 6/7(3), 2/6.

    За 1 час 25 минут матча Александр сделал шесть эйсов и два брейка, ошибившись при подаче семь раз. В первой партии Бублик вёл с брейком, однако удержать преимущество не смог. Тогда как Алекс один раз подал на вылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку.

    Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу австралийца.


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