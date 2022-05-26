20:00
26 Мая 2022 19:53
Александр Бублик проиграл во втором матче на «Ролан Гаррос»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел второй матч на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Во второй встрече на турнире казахстанский теннисист сыграл против сербского спортсмена Миомира Кецмановича, который занимает 31-ю строчку рейтинга ATP. Бублик потерпел поражение в игре в четырех сетах с общим счетом 6:4, 5:7, 2:6, 1:6. Матч продлился два часа и 16 минут.
По ходу игры Бублик исполнил 14 подач навылет, совершил 12 двойных ошибок и выиграл 10 очков и пять геймов подряд.
Казахстанский теннисист на данный момент находится на 42-й строчке мирового рейтинга.
Встреча проходила на стадии 1/32 финала.
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