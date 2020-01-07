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Александр Бублик проиграл во втором круге турнира в Дохе

7 Января 2020 23:31
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Александр Бублик проиграл во втором круге турнира в Дохе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 55-я ракетка мира, представитель Казахстана Александр Бублик, во втором раунде соревнований Qatar ExxonMobil Open уступил словенцу Альяжу Бедене, занимающему 58-е место мирового рейтинга, — 3/6, 5/7. Об этом передает Sports.kz.

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За 1 час 29 минут матча Александр сделал 10 эйсов и четырежды ошибся при подаче. Тогда как Альяж сделал пять эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

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Ключевые слова: Спорт,
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