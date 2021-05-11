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    03:12, 11 Май 2021 | GMT +6

    Александр Бублик проиграл в первом раунде турнира АТР в Риме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в следующую стадию плей-офф турнира АТР в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в первом матче уступил Мартину Чиличу из Хорватии. Первый сет закончился со счетом 6:4 в пользу Бублика, однако второй и третий сет закончился уверенными победами хорвата (2:6, 3:6). Итоговый счет встречи 1:2.

    В следующем раунде Чилич встретится с опытным Стефаносом Циципасом, который занимает пятую позицию рейтинга АТР.

    Напомним, что 23-летний Бублик является первой ракеткой Казахстана среди мужчин.

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