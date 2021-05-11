Александр Бублик проиграл в первом раунде турнира АТР в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в следующую стадию плей-офф турнира АТР в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в первом матче уступил Мартину Чиличу из Хорватии. Первый сет закончился со счетом 6:4 в пользу Бублика, однако второй и третий сет закончился уверенными победами хорвата (2:6, 3:6). Итоговый счет встречи 1:2.

В следующем раунде Чилич встретится с опытным Стефаносом Циципасом, который занимает пятую позицию рейтинга АТР.

Напомним, что 23-летний Бублик является первой ракеткой Казахстана среди мужчин.