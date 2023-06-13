Александр Бублик проиграл в матче парного разряда на турнире в Нидерландах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик сыграл первый матч парного разряда на травяном турнире в нидерландском Хертогенбосе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик вместе с американским теннисистом Маккензи Макдональд сыграл с нидерландским дуэтом Таллон Грикспур — Робин Хасе. Казахстанец и американец потерпели поражение в трех сетах с общим счетом 7:6, 3:6, 9:11. При это в последнем сете казахстанец и его напарник вели 9:8. Встреча продлилась один час и 22 минуты.

Во время игры пара Бублика и Макдональда исполнила восемь подач навылет и совершила пять двойных ошибок. Кроме того, Александр с напарником выиграли четыре очка и один гейм подряд.

Матч проходил в рамках 1/8 финала турнира.