Александр Бублик проиграл в финале турнира ATP во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (44 место в рейтинге ATP) провел финальный матч на турнире в Меце (Франция) и уступил своему сопернику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В финале лучший теннисист Казахстана встретился с итальянцем Лоренцо Сонего (65 место) и уступил ему в двух сетах — 6:7, 2:6.

Ранее по ходу турнира Александр Бублик обыграл француза Эвана Фернесса (208 место), финна Эмиля Руусувуори (51 место), датчанина Хольгер Руне (31 место) и швейцарца Стэна Вавринку (284 место). Для Бублика это был третий финал турниров ATP в 2022 году.





Фото: sports.kz