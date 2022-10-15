Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Александр Бублик проиграл в 1/4 финала теннисного турнира во Флоренции
15 Октября 2022, 16:24

Александр Бублик проиграл в 1/4 финала теннисного турнира во Флоренции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в полуфинал турнира серии ATP во Флоренции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

За выход в полуфинал Александр Бублик сыграл против Джеффри-Джона Вулфа. Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:3, 5:7, 1:6.

Александр Бублик совершил 19 подач навылет, а также допустил 15 двойных ошибок.

Ранее сообщалось, что 43 ракетка мира Александр Бублик в матче второго круга турнира ATP 250 во Флоренции обыграл француза Корантена Муте (69 место ATP). Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу казахстанца.

Фото: olympic.kz


Новости по теме
Юная казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре
Аружан Сагандыкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Турции
Казахстанская теннисистка с громкой победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Читайте также
Казахстан выиграл восьмую медаль на чемпионате Азии по боксу
Сакен Бибосынов принес Казахстану медаль на чемпионате Азии по боксу
Юная казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре
Казахстан завоевал шестую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу
Еще одна казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу
Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане
Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО
Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив