15 Октября 2022, 16:24

Александр Бублик проиграл в 1/4 финала теннисного турнира во Флоренции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в полуфинал турнира серии ATP во Флоренции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

За выход в полуфинал Александр Бублик сыграл против Джеффри-Джона Вулфа. Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:3, 5:7, 1:6.

Александр Бублик совершил 19 подач навылет, а также допустил 15 двойных ошибок.

Ранее сообщалось, что 43 ракетка мира Александр Бублик в матче второго круга турнира ATP 250 во Флоренции обыграл француза Корантена Муте (69 место ATP). Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу казахстанца.

Фото: olympic.kz