Александр Бублик проиграл на Уимблдоне 13-ой ракетке мира

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл свой третий матч на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон) в Лондоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/16 финала турнира Большого шлема Александр провел встречу на травяном корте против американского теннисиста Томми Пола (13-я ракетка мира) и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 3:6, 4:6, 2:6. Игра продлилась один час и 26 минут.

За время игры казахстанец исполнил 15 подач навылет и допустил две двойные ошибки.

27-летний казахстанский спортсмен на данный момент располагается на 23-й строчке мирового рейтинга АТР.