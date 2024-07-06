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    01:25, 06 Июль 2024 | GMT +6

    Александр Бублик проиграл на Уимблдоне 13-ой ракетке мира

    Александр Бублик
    Фото: Sports.kz

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл свой третий матч на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон) в Лондоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/16 финала турнира Большого шлема Александр провел встречу на травяном корте против американского теннисиста Томми Пола (13-я ракетка мира) и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 3:6, 4:6, 2:6. Игра продлилась один час и 26 минут.

    За время игры казахстанец исполнил 15 подач навылет и допустил две двойные ошибки.

    27-летний казахстанский спортсмен на данный момент располагается на 23-й строчке мирового рейтинга АТР.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бублик Александр Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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