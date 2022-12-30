Александр Бублик проиграл на турнире United Cup в Австралии

30 Декабря 2022, 19:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел свой матч на хардовом турнире United Cup в австралийском Брисбене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече со швейцарским теннисистом Станисласом Вавринкой (148-я ракетка мира) Бублик потерпел поражение в двух сетах со счетом 3:6, 6:7. Матч продлился один час и 32 минуты.

По ходу игры Александр исполнил семь подач навылет и совершил две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и один гейм подряд.

Вчера также другие представители Казахстана Юлия Путинцева и Тимофей Скатов проиграли свои встречи теннисистам из Швейцарии.

Фото: sports.kz