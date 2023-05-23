Александр Бублик проиграл на старте турнира в Женеве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (48-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в своем первом матче на турнире в Женеве (Швейцария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Бублик встретился с американцем Маркосом Гироном (74-е место) и проиграл ему в двух сетах — 0:6, 4:6. Таким образом, Александр завершил выступление на турнире.

Призовой фонд турнира в Женеве составляет 630 705 евро. Победитель заработает 85 605 евро и получит 250 рейтинговых очков.

Александр Бублик на данный момент занимает наивысшее место в рейтинге ATP среди казахстанских теннисистов.