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    18:34, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Александр Бублик проиграл на старте турнира в Китае

    Александр Бублик проиграл на старте турнира в Китае
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл свой первый матч на турнире в китайском Чэнду, передает МИА «Казинформ»  со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец провел встречу с американским теннисистом Маркосом Хироном (64-я ракетка мира). Бублик потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 3:6. Игра продлилась один час и 43 минуты.

    Во время встречи Александр исполнил четыре подачи навылет и допустил шесть двойных ошибок.

    Матч состоялся на стадии 1/16 финала китайского турнира на харде.

    В рамках 1/8 финала американец теперь сыграет с французским спортсменом Артуром Риндеркнехом (67-й номер АТР).

    Теги:
    Спорт Теннис
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