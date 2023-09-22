Александр Бублик проиграл на старте турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл свой первый матч на турнире в китайском Чэнду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с американским теннисистом Маркосом Хироном (64-я ракетка мира). Бублик потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 3:6. Игра продлилась один час и 43 минуты.

Во время встречи Александр исполнил четыре подачи навылет и допустил шесть двойных ошибок.

Матч состоялся на стадии 1/16 финала китайского турнира на харде.

В рамках 1/8 финала американец теперь сыграет с французским спортсменом Артуром Риндеркнехом (67-й номер АТР).



