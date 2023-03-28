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Александр Бублик проиграл матч на турнире парного разряда в Майами

Ринат Дусумов
28 Марта 2023, 01:00
Александр Бублик проиграл матч на турнире парного разряда в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик сыграл второй матч на турнире парного разряда, который проходит в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик вместе с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем сыграл с британско-финским дуэтом Ллойд Глaсспул — Харри Хелиоваара. Казахстанец и серб потерпели поражение в двух сетах с общим счетом 2:6, 2:6. Встреча продлилась всего 49 минут.

Во время игры пара Бублика и Кецмановича исполнила две подачи навылет и совершила две двойные ошибки. Кроме того, Александр с напарником выиграли четыре очка подряд.

Матч проходил в рамках 1/8 финала турнира.

Спорт   Теннис   Бублик Александр  
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