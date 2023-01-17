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Александр Бублик проиграл испанцу на Australian Open-2023

17 Января 2023, 14:53
Александр Бублик проиграл испанцу на Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч стартового круга Открытого чемпионата Австрилии в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником занимающего 32-е место рейтинга ATP Бублика стал испанец Алехандро Давидович-Фокина. Казахстанец всухую проиграл первый сет (0:6), но это не помешало ему забрать две последующие партии (7:6, 6:3). Четвертый и пятый сеты остались за соперником казахстанца (6:4, 6:3), который отпраздновал итоговую победу.

На стадии 1/32 финала Давидович-Фокина сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф — Томми Пол.

Ранее победу в сетке женской «одиночки» одержала лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина. Сегодня на корт Мельбурна также должна выйти Юлия Путинцева.


Фото: ktf.kz


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