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    08:37, 19 Март 2023 | GMT +6

    Александр Бублик проиграл 134-й ракетке мира

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик (46-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Финиксе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/4 финала Бублик проиграл в трех сетах немцу Яну-Леннарду Штруффу (134-е место) — 4:6, 6:3, 4:6.

    Призовой фонд «челленджера» в Финиксе составляет 220 000 долларов. Победитель заработает 29 800 долларов и получит 175 рейтинговых очков.

    На данный момент Александр Бублик является лучшим теннисистом Казахстана. Правда, в этом году он пока выступает не слишком удачно: к концу февраля у него была серия из восьми поражений подряд, однако он смог прервать ее и дошел до полуфинала турнира в Марселе (Франция).


    Теги:
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